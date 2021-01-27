العقوبات المريكية ضد إيران غير قانونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح اليوم الاربعاء السفير الروسي ليفان جاغاريان في مؤتمر دبلوماسي اقتصادي بين ايران وأوراسيا، الذي بدأ بحضور مسؤولين من القطاع الخاص ونشطاء وسفراء الدول الأعضاء في أوراسيا في مركز طهران الدولي للمؤتمرات، نرغب بالتعاون المثمر بين البلدين رغم العقوبات و انتشار فيروس كورونا.

وأضاف انه إزدادت حجم التجارة بين البلدين رغم العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة. مضيفاً انه حضر الممثل التجاري الروسي بالمؤتمر للرد على أسئلة رجال الاعمال الايرانيين.

وأشار أنه يجب إعادة النظر في العقوبات المفروضة على إيران مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى السلطة.

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