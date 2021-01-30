طائرة تركية تغير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان مكتب العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني "رض": "قام طيار الطائرة التركية بتغيير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية، وعند استقرار الأحوال الجوية في العاصمة الإيرانية ستعود الطائرة إلى طهران".

ونفى المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا غودرزي ، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران قائلا إنه "أمر غير صحيح".

وأعلن غودرزي أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت جراء هطول الامطار الغزيرة.

وقال "فيما يتعلق بصوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتج عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) بأحد المراكز القريبة من منطقة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق"./انتهى/