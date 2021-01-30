  1. إيران
  2. المجتمع
٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٢٣ ص

طائرة تركية تغير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية في طهران

طائرة تركية تغير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية في طهران

أعلن مطار الإمام الخميني"رض" في طهران، اليوم السبت، أن طائرة تركية قد غيرت مسارها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الظروف الجوية في العاصمة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان مكتب العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني "رض": "قام طيار الطائرة التركية بتغيير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية، وعند استقرار الأحوال الجوية في العاصمة الإيرانية ستعود الطائرة إلى طهران".

ونفى المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا غودرزي ، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران قائلا إنه "أمر غير صحيح".

وأعلن غودرزي أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت جراء هطول الامطار الغزيرة.

وقال "فيما يتعلق بصوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتج عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) بأحد المراكز القريبة من منطقة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق"./انتهى/

رمز الخبر 1911433

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات