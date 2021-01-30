رسالة تضامن الفنانات الإيرانيات تصل إلى الطاقم الطبي في العالم

وأفادت وكالة مهرللأنباء، نقلا عن قناة الميادين، انه تم بث مقطوعات من سيمفونية شهرزاد، ألحان أمين الله حسين وعزف 30 من فنانات بلادنا، في أحد أهم أقسامها الإخبارية، برنامج "المشهدية" الذي عادة ما يتعامل مع الأحداث الثقافية.

في هذا البرنامج، أجرى أيضًا محادثة خاصة وحيوية مع عنايت مهر، مدير مشروع شهرزاد سيمفوني.

وقال عنايت مهر في هذه المقابلة أن هذه السيمفونية أُنتجت بإشراف نائبة الرئيس الجمهوریة لشؤون المرأة والأسرة، بهدف احترام وتقدير جهود الكادر الطبي العالمي الذي يعمل ليلا نهارا لعلاج مرضى فيروس كورونا. واحد اسباب اختيار ثلاثين عازفة يذكرنا ب"سيمرغ" الأسطورة الایرانیة، التي كانت تتألف من ثلاثين طائرًا ، ويظهر أنه من خلال الارتباط ببعضها البعض ، يمكن أن تصبح المشاكل كبيرة، صغيرة جداً.

في النهاية، أثناء تقديم شهرزاد السيمفوني للطاقم الطبي والصحي لبلدنا والعالم، عبر عنايت في هذه السيمفونية عن مشاعره بلغة الموسيقى تجاه الطاقم الطبي في جميع أنحاء العالم والذي تحتوي على رسالة من أجل السلام والمحبة والصداقة لجميع البشر ".

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