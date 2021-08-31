نشكر الجهود الحثيثة التي يبذلها الطاقم الطبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للبحرية، ان قائد البحرية، الأدميرال شهرام ايراني، اشار خلال حضور الطاقم الطبي للبحرية، إلى جهود الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، قائلا: "اليوم، قد وجدت كلمة الأمان معناها بمرتدي الثوب الأبيض".

ووجه الشكر والتقدير للجهود الحثيثة التي يبذلها الطاقم الطبي وأشاد بالمكانة الرفيعة للشهداء الذين دافعوا عن سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف: "مما لا شك فيه أن جهود الكادر الطبي وخاصة الأطباء لها قيمة وأهمية كبيرة، كما صرح قائد الثورة، واكد عليه قائد القوات البحرية"./انتهى/