الرئيس الامريكي الجديد يتراجع عن "منح" الاقتصادي لإمارات

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن عزم إبقاء الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات ويعد قرار بايدن تراجعا عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، لإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات في آخر يوم من رئاسته.

وأصدر بايدن في بياناً في البيت الابيض أنه من المقرر أن يدخل الإعفاء الجمركي على واردات الألمنيوم من الإمارات حيز التنفيذ غدا الأربعاء، وفقا لرويترز.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته - وقتها، أن "البلدين توصلا إلى اتفاق حصص من شأنه تقييد واردات الألمنيوم". مشيرا إلى أن "الاتفاق تم التوصل إليه في ضوء العلاقة الأمنية المهمة بين البلدين".

وجمدت إدارة بايدن اتفاقات تجارية واقتصادية وصفقات أسلحة قدمتها واشنطن للإمارات مقابل ابرامها اتفاقية تطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

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