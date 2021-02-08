قوة إيران بالمستوى الذي لا يجرؤ العدو لمواجهتها عسكرياً

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الدفاع الايراني العميد "امير حاتمي" أن الكيان الصهيوني لايجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، ويصف الكيان الصهيوني بالحيوان الذي ينبح ولكنه عاجز عن القيام بأي شيء.

واضاف أن ايران في ذروة قوتها الدفاعية، مشيرا الى اجراء 10 مناورات برية وجوية وبحرية ودفاعية كبيرة في البلاد في فترة وجيزة، مما أظهر جهوزية القوات المسلحة الايرانية العالية.

وقال انه رغم كل محاولات الولايات المتحدة في مجلس الأمن، باعادة فرض القيود على شراء وبيع الأسلحة من قبل إيران، لكن اليوم لا توجد اي قيود في هذا الصدد ونتعاطى مع دول مختلفة بالعالم.

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