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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٤٣ م

العميد امير حاتمي:

قوة إيران بالمستوى الذي لا يجرؤ العدو لمواجهتها عسكرياً

قوة إيران بالمستوى الذي لا يجرؤ العدو لمواجهتها عسكرياً

قال وزير الدفاع الايراني ان قوة إيران الدفاعية اليوم بالمستوى الذي لا يجرؤ فيه العدو على مواجهتها عسكرياً، ويكتفي بالتهديدات الفارغة وانه عاجز عن فعل أي شيء.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الدفاع الايراني العميد "امير حاتمي" أن الكيان الصهيوني لايجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، ويصف الكيان الصهيوني بالحيوان الذي ينبح ولكنه عاجز عن القيام بأي شيء.

واضاف أن ايران في ذروة قوتها الدفاعية، مشيرا الى اجراء 10 مناورات برية وجوية وبحرية ودفاعية كبيرة في البلاد في فترة وجيزة، مما أظهر جهوزية القوات المسلحة الايرانية العالية.

وقال انه رغم كل محاولات الولايات المتحدة في مجلس الأمن، باعادة فرض القيود على شراء وبيع الأسلحة من قبل إيران، لكن اليوم لا توجد اي قيود في هذا الصدد ونتعاطى مع دول مختلفة بالعالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1911713

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