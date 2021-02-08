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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٥١ م

في منتصف فبراير من هذا العام؛

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي

أعلن السفير الروسي لدى إيران إن المناورات البحرية المشتركة لإيران وروسيا والصين ستجرى في المحيط الهندي منتصف فبراير من هذا العام.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير روسيا في إيران "ليفان جاغاريان" قال في تصريح لقناة "ريا نوفوستي" التلفزيونية إن إيران والصين وروسيا ستجري مناورات بحرية ثلاثية مشتركة في الأسابيع المقبلة.

وأعلن السفير الروسي لدى إيران موعد ومكان هذه المناورات المشتركة قائلا: ستجرى المناورات في منتصف شهر فبراير من هذا العام في المحيط الهندي.

وبحسب السفير، سيجري عمليات بحث وإنقاذ وتوفير أمن الملاحة البحرية خلال هذه المناورات.

جدير بالذكر أن المناورات البحرية الأخيرة لهذه الدول الثلاث كانت في ديسمبر 2019.

/انتهى/
رمز الخبر 1911722

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