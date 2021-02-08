مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي

وافادت وكالة مهر للأنباء ، أن سفير روسيا في إيران "ليفان جاغاريان" قال في تصريح لقناة "ريا نوفوستي" التلفزيونية إن إيران والصين وروسيا ستجري مناورات بحرية ثلاثية مشتركة في الأسابيع المقبلة.

وأعلن السفير الروسي لدى إيران موعد ومكان هذه المناورات المشتركة قائلا: ستجرى المناورات في منتصف شهر فبراير من هذا العام في المحيط الهندي.

وبحسب السفير، سيجري عمليات بحث وإنقاذ وتوفير أمن الملاحة البحرية خلال هذه المناورات.

جدير بالذكر أن المناورات البحرية الأخيرة لهذه الدول الثلاث كانت في ديسمبر 2019.

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