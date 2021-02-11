تفاصيل أكثر عن الرسالة الإستراتيجية الموجهة من قائد الثورة الاسلامية الى بوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في 8 فبراير 2021 ، قام رئيس مجلس الشورى الاسلامي بتسليم رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية الموجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى رئيس مجلس الدوما الروسي ومندوب بوتين الخاص.

وقام موقع سماحة قائد الثورة الاسلامية ( KHAMENEI.IR ) بنشر حديث بهذا الصدد للمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية وأحد المرافقين للسيد قاليباف خلال هذه الزيارة السيد "حسين أمير عبد اللهيان".

لاشرقية ولاغربية

وقال عبد اللهيان في حديثه: اليوم تحظى وجهات نظر سماحة قائد الثورة الاسلامية باعتباره احد المنظرين الذين لديهم فهم صحيح لهندسة العلاقات الدولية والسياسة الدولية، باهتمام من قبل مفكري العلاقات الدولية ويتم رصد خرائط الطرق التي يقوم برسمها على الساحة الدولية باعتبارها أفكار جديدة في بلورة النظام العالمي الجديد.

ونظرا لخبرة سماحته على صعيد الساحة الدولية، فقد أكد دائمًا على ضرورة العمل في السياسة الخارجية بشكل متوازن ؛ أي تطبيق سياسة "لا شرقية ولا غربية " للحفاظ على استقلال وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية ، وايضا الحفاظ على العلاقات الخارجية مع جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنظور، نعتقد أن مركز التطورات العالمي يجب أن يكون يعرف جيدا في كل عصر وحقبة ويجب إعادة تحديد السياسة الخارجية للدول والعلاقات الدولية بشكل يتناغم معها.

القرن الـ 21 ، هو قرن آسيا دون شك

وأضاف عبد اللهيان في حديثه، دون شك فان القرن الـ21 هو قرن آسيا. النظرة صوب آسيا هي دوما تحظى باهتمام الجمهورية الإسلامية ، ويجب أن نولي اهتمامًا خاصًا لآسيا بالإضافة إلى جانب الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول العالم. في آسيا وفي دول مثل روسيا والصين والهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا ودول شبه القارة ، لا تزال هناك طاقات كثيرة غير معروفة ومهمة يمكن استخدامها بسبب القواسم المشتركة بيننا وبين هذه المنطقة من آسيا.

وتابع ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكد في السياسة الخارجية ،يجب علينا ان نفضل الشرق على الغرب والدول الجوار على الدول البعيدة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد. من الواضح أن العلاقات مع الدول التي لها مصالح مشتركة معنا لها الأسبقية على غيرها التي يمكن ان تتعارض مصالحها معنا.

وفي هذا الصدد ، ومن خلال اجراء سماحة قائد الثورة الاسلامية تم تعيين ممثل خاص من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية و ايضا من قبل الرئيس الصيني منذ حوالي عامين لتسريع العلاقات بين البلدين. في الآونة الأخيرة ، شاهدنا أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي و نظيره الصيني عقدا اجتماعا رسميا لمدة تسعين دقيقة عبر الفيديو كونفرانس تم خلالها اتخاذ قرارات حتى يتسنى لبرلماني البلدين استخدام دورهما في تسريع التعاون والعلاقات بين البلدين.

كما كان للروس تجربة جيدة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية من خلال نظرتهم الى التطورات العالمية ودور ايران الهام كقوة إقليمية بارزة. بالطبع ، دور اللواء الحاج قاسم سليماني في توفير اقصى درجات الأمن في المنطقة لا يمكن إنكاره. نظرا إلى التجربة الإيجابية للتعاون الإيراني الروسي في مساعدة سوريا ، على الرغم من المعارضة الأمريكية ، تُعد إحدى القضايا التي تظهر أنه يمكن تحقيق الكثير من تجارب التعاون الناجحة بين إيران وروسيا.

تطورات البيت الأبيض ليس لها تأثير على علاقات إيران الإستراتيجية

وفي هذا الصدد قال عبد اللهيان: لقد اجريت تمهيدات للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشورى الى روسيا ، في الأسبوع الأول من بدء اعمال المجلس الحادي عشر ، أوفد السيد فالدين ، المقرب من السيد بوتين، والذي يتولى رئاسة مجلس الدوما الروسي ، مبعوثًا خاصًا إلى طهران لتهنئته على بدء عمل المجلس الجديد. وهذا الشخص كان يحمل دعوة رسمية لزيارة رئيس مجلس الشورى الى موسكو.

وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية أنه يجب أن تعلم الأطراف الاقليمية للجمهورية الإسلامية بأن التطورات في البيت الأبيض لا يمكن أن تؤثر على علاقتنا الاستراتيجية.

وتابع عبد اللهيان هذه الفترة الزمنية كانت بشكل حيث شعر فيه قائد الثورة الضرورة لإرسال رسالة إلى روسيا ؛ رسالة استراتيجية دونت في سياق الانطباع من الظروف الدولية الجديدة. احتوت هذه الرسالة على نقاط مهمة ودقيقة للغاية كانت مهمة للمسؤولين الروس نظرا للعلاقات الدولية الجديدة في اطار ترسيخ العلاقات الاستراتيجية والمستديمة بين البلدين.

وأضاف عبد اللهيان أنا شخصيا حضرت الاجتماع الذي تم فيه تسليم رسالة قائد الثورة. السيد فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، ليس بصفته رئيس البرلمان بل بصفة المندوب الخاص للسيد بوتين قام باستلام هذه الرسالة .

وكانت روسيا قد أعلنت في مذكرة رسمية أنه من اجل عدم التاخير في استلام رسالة سماحة قائد الثورة بسبب البروتوكولات، سيقوم مندوب خاص في موسكو باستلام الرسالة . السيد فولودين تم تعيينه لاستلام الرساله باعتباره المندوب الخاص للرئيس الروسي.علمنا بعد ساعة ان السيد بوتين قد قرأ الرسالة وحظت باهتمامه بشكل جاد.

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