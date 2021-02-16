الهند تشارك في المناورات البحرية الايرانية الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني "الادميرال حسين خانزادي" انه منذ العام الماضي تم إدراج سلسلة من التدريبات الأمنية البحرية المشتركة بمشاركة دول في المنطقة والعالم على جدول أعمال القوة البحرية وفي هذه المرة انضمت البحرية الروسية إلى موقع التدريبات وتشارك البحرية الهندية في التمرين المشترك.

وشدد على أن التدريبات انطلقت في شمال المحيط الهندي بهدف تحقيق الأمن الجماعي واضاف في"العام الماضي كانت البحرية الصينية وهي قوة قوية إلى جانب سلاح البحر الایرانی و فی العام الجاری تتزامن التدريبات مع رأس السنة الصينية الجديدة لذلك أعلن الصينيون أنه سينضمون إلى التدريبات بعد العام الجديد.

یذکر أن المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني- الروسي في شمال المحيط الهندي انطلقت الیوم الثلاثاء وستنفذ خلالها تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة./انتهى/