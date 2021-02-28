الخطوة الثانية للثورة هي خطوة صناعة الحضارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البحرية في الجيش الايراني الادميرال "حسين خانزادي" قال إن ذكاء وإبداع الشباب الإيراني قادران على خلق قدرات جديدة وقيمة في أي مكان وجعل المستحيل ممكنا. مضيفا ان أحدث المعدات والتقنيات في البحرية الاستراتيجية للجيش ترجع إلى جهود النخب والعلماء والمهندسين والحرفيين الذين يعملون في البحرية ووزارة الدفاع وغيرها من المراكز العلمية والصناعية والأكاديمية الإيرانية.

وصرح الأدميرال خانزادي إن القدرة الهائلة التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية في مجالات الطاقة والوصول إلى البحار القيمة الموجودة في هذه المنطقة تظهر أن إيران تقع في مركز القوة العالمية ومركز الحضارة. مؤكدا ان الخطوة الثانية للثورة بكل الطاقات المنتجة، هي خطوة صناعة الحضارة وإلهام العالم، والثورة الإسلامية تمضي قدماً في هذه المرحلة.

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