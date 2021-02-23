ظريف يعلن بدء توقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اشار في كلمته اليوم الثلاثاء بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" الى ان سلوك الولايات المتحدة في المنطقة يزعزع استقرارها واضاف : ترامب ذهب إلى مزبلة التاريخ فيما بقيت إيران صامدة ، إيران دولة كبيرة في المنطقة ولا تحتاج سوى صداقة دولها.

كما وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمته اليوم الثلاثاء بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" وصف هجوم نظام الطاغية صدام على الجمهورية الإسلامية الفتية بانه كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية.

واضاف الوزير ظريف ان النظام البعثي العراقي تعمد استهداف الأماكن المدنية في الجمهورية الإسلامية الفتية إبان الحرب المفروضة منوها بالقول : نظام الطاغية صدام هو الذي استخدم السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي ، وماذا فعل المجتمع الدولي إزاء جرائم نظام صدام في حربه ضد إيران؟ الدول الغربية هي التي كانت قد أعطت السلاح لا سيما الكيميائي منه للعراق خلال فترة الحرب المفروضة على إيران . لجان تقصي الحقائق التي زارت إيران والعراق توصلت إلى نتيجة بأن بغداد هي التي استخدمت السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي.

فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الشورى الاسلامي حول وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي : اعلمنا في 15 فبراير الوكالة الدولة للطاقة الذرية ان قانون الاجراء الاستراتيجي لمجلس الشورى الاسلامي سيتم تنفيذه اعتبارا من 23 فبراير وبدأ صباح اليوم الثلاثاء تنفيذه.

وحول زيارة غروسي الى طهران قال ظريف : جاء غروسي الى طهران لتنظيم تنفيذ القانون وفي هذا المجال اتفقنا على ان نحتفظ باشرطة التسجيل التي كنا نسلمها يوميا أو اسبوعيا ولكننا سنطبق معاهدة الضمانات .

واكد ظريف ان تنفيذ معاهدة الضمانات هي تعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وان قرار مجلس الشورى الاخير لايسمح بالتعاون خارج نطاق معاهدة الضمانات وهذا يعني اننا مستمرون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية./انتهى/