مؤسسو الارهاب وداعش هم قتلة قادة النصر/تسجيل91حالة وفاة جدیدة بكورونا في إیران

تصرح رئیس السلطة القضائیة مؤسسو الارهاب وداعش هم قتلة قادة النصر

اعتبر رئيس السلطة القضائية آية الله السید ابراهيم رئيسي في كلمته يوم الثلاثاء بـ "المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" ان الطاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولابد من كشفهم .

روحاني: ليس لدى إيران رؤية توسعية في عنصري الدفاع والقوة العسكرية

أكد الرئيس الايراني انه ليس لدى إيران رؤية توسعية في عنصري الدفاع والقوة العسكرية لان هاتين المؤلفتين قائمتين على المبادئ الاسلامية والاخلاق الانسانية.

باقري: علی السعودية والإمارات والبحرين تحمل مسؤولیة اغتيال الشهید سلیماني

أكد رئيس اركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، يوم الثلاثاء، أن كلا من الإمارات والبحرين والسعودية تتحمل مسوؤلية اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.

جهانغيري؛ العالم صُدم من كيفية تطبيق الحكومة الايرانية لقانون رفع العقوبات

قال المساعد الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان العالم صُدم بالطريقة الذكية التي تطبق بها الحكومة قانون رفع العقوبات.

العميد قاآني: الولایات المتحدة لاتعرف سوی لغة القوة

قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني في كلمته بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" ان القاصي والداني يتحدث اليوم بالثورة الإسلامية لأنها تتمتع بالحرية .

ظريف يعلن بدء توقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، عن بدء توقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بعد أن صدرت التعليمات للمنشآت النووية الإيرانية.

إنجازات إيران في بناء السدود وأنفاق النقل

صرح وزير الطاقة الإيراني ان الإنجازات ايران في بناء السدود وأنفاق النقل لا تقتصر على حدود بلادنا فقد قامت الشركات الإيرانية ببناء بعض أكبر مشاريع السدود والأنفاق في العديد من البلدان الأخرى.

تسجيل91حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الثلاثاء ملیون و590 الفا و605 شخصا، وبوفاة 91 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و663 شخصا.

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