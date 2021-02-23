مخاوف الصهاینة من قدرات ایران العسکرية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أضاف ليرمان وفق القناة 7 العبرية: "نحن بحاجة إلى تكثيف التعاون الاستخباراتي والاستعداد بكل قوتنا لاحتمال أن تقوم إيران باستفزازانا من خلال أذرعها في المنطقة أو على المستوى الاستراتيجي بتخصيب اليورانيوم".

وتابع: "اليقظة في الشمال هي مهمة وسيكون هناك تهديد عسكري لنا، في حال لم تؤد المحادثات إلى نتيجة يمكننا التعايش معها، وإذا صعدت إيران يجب أن نكون قادرين على الرد بأنفسنا إذا لزم الأمر بمساعدة أمريكا".

وأشار إلى إنه لا يعتقد أن كل ما حدث خلال عهد أوباما عكس سوء فهم للواقع، مبينا أنه في الفترة الأولى للاتفاق تم استخدام إمكانات إسرائيل كعامل قوة ومن الحكمة أن تفعل إدارة بايدن الشيء نفسه.

ونوه أن على أمريكا أن تفهم بأن إيران ليست الدولة التي يجب أن تعامل كلاعب عادي وجيد في الشرق الأوسط.

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