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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٣٤ ص

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة؛

الحرس الثوري يعرض ثلاثة صواريخ باليستية بالعاصمة طهران

الحرس الثوري يعرض ثلاثة صواريخ باليستية بالعاصمة طهران

عرضت القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، صباح اليوم الاربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الصواريخ الباليستية التي تم عرضها هي "ذوالفقار بصير" و"دزفول" و"قيام".

تجدر الإشارة إلى أن صاروخ "ذوالفقار بصیر" هو أحدث صاروخ من فئة ذوالفقار ويصل مداه الى 700 كلم ومزود برأس كاشف ضوئي، لديه القدرة على استهداف سفن العدو في البحر.

وصاروخ دزفول الباليستي هو مثال آخر على صواريخ من فئة ذو الفقار، ويبلغ مداه 1000 كلم، وهو فئة صواريخ أرض - أرض التكتيكية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وصاروخ قيام الباليستي، يبلغ مداه 800 كلم بنوعين قيام -1 وقيام - 2 ، ومزود برؤوس حربية موجهة حتى نهاية المسار، ويمتاز بدقة متناهية في اصابة الهدف، وتم استخدامه لاستهداف قاعدة عین الأسد الاميركية غرب العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1911765

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