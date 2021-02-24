رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية يجرى حواراً مع السفير الألماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "علي أكبر صالحي" استقبل السفير الألماني"هانس اودو موتسل" في طهران وبحثا معاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالإتفاق النووي.

كما تناول الجانبان قضايا أخرى ذات إهتمام مشترك خلال اللقاء الذي جرى مساء أمس (الثلاثاء)، في مقر منظمة الطاقة النووية الايرانية.

وتزامن اللقاء مع تعليق إيران الرقابات التي لا تأتي في اطار اتفاق الضمانات والتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، بموجب قرار مجلس الشورى الاسلامي، تحت عنوان قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني".

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