على الترويكا الاوروبية تنفيذ تعهداتها بدلاً من إصدار البيانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية "أبو الفضل عموئي" أشار في تصريح صحفي اليوم السبت، الى بيان الترويكا الاوروبية (المانيا وبريطانيا وفرنسا) حول ايقاف ايران العمل بالبروتوكول الاضافي، موضحاً إننا لانعتبر بيان البلدان الاوروبية الثلاثة صحيحاً ودقيقاً اذ لم ينفذوا تعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي وقد فعّلت الجمهورية الاسلامية الايرانية آلية حل الخلافات وفق المادة 36 وعدّها تمثّل جانبا من حقوق وخيارات البلاد وفق الاتفاق النووي.

واضاف إنه مع عدم تنفيذ التعهدات قامت ايران بخفض التزاماتها وكان وقف العمل بالبروتوكول الاضافي بمثابة الخطوة الاخيرة وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر.

ووصف تصريحات المسؤولين الاوروبيين بأنها غير صحيحة وذات نزعة متغطرسة، وعليهم العودة الى تنفيذ تعهداتهم بدلا من الاكتفاء بإصدار البيانات ومن جهتها ترفض الجمهورية الاسلامية الايرانية مجرد الاكتفاء بالمواقف دون تنفيذ التعهدات.

ونوه الى ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ستعقد اجتماعات طارئة للرقابة حول تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر بمشاركة من مسؤولي منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية رغم المباحثات الجارية حول الموازنة العامة للبلاد.

وشدد على اصرار المجلس في تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية ويعده جزءً من المصالح الوطنية للبلاد كما انه اتخذ منهجاً ايجابيا وفق توجيهات قائد الثورة وسيبحث الاختلاف في وجهات النظر مع الحكومة لتنفيذ القانون بدقة. /انتهى/