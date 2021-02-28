إيران ترحب بالاتفاق الباكستاني الهندي لوقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زاده" صرح بالبيان المشترك بين الهند وباكستان بشأن اتفاق البلدين على الحفاظ على وقف اإطلاق النار على خط المراقبة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية البيان الهندي الباكستاني المشترك بأنه خطوة مهمة نحو مزيد من السلام والاستقرار في جنوب آسيا وأعرب عن أمله في أن يتخذ البلدان المزيد من الخطوات نحو السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

يذكر أن باكستان والهند قد اتفقتا الخميس الماضي على التقيد الصارم بجميع الاتفاقيات والتفاهمات، ووقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في إقليم كشمير وجميع القطاعات الأخرى.

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