تاكيد روحاني بان الاتفاق النووي لا يقبل التفاوض مرة اخرى/تسجيل86 حالة وفاة بکورونا

في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي؛ روحاني: الاتفاق النووي لا يقبل التفاوض مرة اخرى

قال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي انه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي والطريقة الوحيدة للحفاظ عليه وإحيائه هي رفع العقوبات الأمريكية.

رئيس مجلس الشورى الاسلامي؛ الشباب الايراني رائد في تقديم المساعدة للمجتمع

تأكيد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان عمل الناس من العوامل المؤثرة في انتصار الثورة مضيفا ان القوى الايرانية الشابة رائدة في تقديم المساعدة للمجتمع.

اللواء موسوي: الثورة الاسلامية والشعب الايراني يقارعان نظام الهيمنة العالمي اكثر من 40 عاما

تاكيد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي بانه لا ينبغي السماح لاحياء السيطرة المنهارة لنظام الهيمنة العالمي ولا ينبغي السماح بتباطؤ سرعة سقوط هذا النظام.

170 نائبا ايرانيا يعارضون الانضمام الى معاهدة FATF

وقّع 170 نائبا ايرانيا على بيان أبدوا معارضتهم الانضمام الى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

خلال لقائه وزير البحوث السوري؛ ستاري: بلغت مبيعات الشركات المعرفية الإيرانية 12 مليار دولار

أعلن مساعد الرئيس الايراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا عن استعداد إيران للتعاون مع سوريا لتوسيع نظامها التكنولوجي والابداعي، مضيفا ان مبيعات الشركات المعرفية الإيرانية بلغت 12 مليار دولار سنوياً.

الصحة الايرانية: تسجيل86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الثلاثاء ملیون و 648 الفا و174 شخصا، وبوفاة 86 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و267 شخصا.

/انتهى/