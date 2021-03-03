غوص السعودية، والإمارات، والبحرين في المستنق الصهيوني سَيُدَفِّعَهُم ثمناً باحظاً

وفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح خاص لـRT، رد وزير الدفاع الإيراني الأسبق والقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، العميد "أحمد وحيدي"، على سؤال حول التحالف الذي أعلن الكيان الصهيوني عزمه على تشكيله مع السعودية والإمارات والبحرين لمواجهة إيران، وقال: "الكيان الصهيوني يعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاجتماعية إضافة إلى أزمة في هويته وشرعيته...هناك عدم استقرار داخلي، حيث تواجه الحكومة مشكلات جعلتها تجري أربع انتخابات خلال عامين".

وأضاف عميد كلية الدفاع الوطني العسكرية: "هذا الكيان يسعى للجوء إلى دول أخرى كي تقدم له المساعدة في مواجهة إيران...السعودية، والإمارات، والبحرين، من بين تلك الدول، بالطبع إن هذه الدول لا تمتلك الإمكانات والقدرة لمواجهة إيران، ومن المستبعد أن تكون على هذه الدرجة من الحماقة كي تدخل في تحالف مع الكيان الصهيوني ضد إيران.

وتابع محذرا: "أما في حال دخلت السعودية، والإمارات، والبحرين، في تحالف ضد إيران، فإنها ستتلقى ضربات قوية جدا"، لافتا إلى أنه "بالرغم من ذلك، يسعى الكيان الصهيوني إلى تشكيل ذلك التحالف".

وأشار اللواء أحمد وحيدي إلى أن "السعودية، والإمارات، والبحرين، خانت التطلعات والحقوق الفلسطينية، وأنها أدارت ظهرها للأمة الإسلامية"، معربا عن أمل طهران منها "بألا تغوص أكثر في المستنقع الإسرائيلي، لأن دخولها في هكذا تحالف سيجر، عليها عواقب وخيمة".

المصدر: RT