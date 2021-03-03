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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:١٢ م

المكتب السياسي لأنصار الله يعلق على العقوبات الأمريكية ويصفها بالعبثية

المكتب السياسي لأنصار الله يعلق على العقوبات الأمريكية ويصفها بالعبثية

علق المكتب السياسي لأنصارالله اليوم الأربعاء، على العقوبات الأمريكية الجديدة، معبرا عن ادانته واستنكاره لهذه العقوبات التي تأتي في إطار التناقض الأمريكي فيما تدعيه من رغبة للسلام في اليمن.

وقال المكتب في بيان له: لا جديد تأتي به أمريكا من عقوباتها المزعومة سوى أنها تناقض ما تدعيه من رغبة في السلام وهي ضد السلام ومع استمرار العدوان والحصار.

وأضاف: لا قيمة فعلية للعقوبات، وإننا ندينها ونرفضها، وأمريكا هي تمارس العدوان على اليمن بعقوبات وبغيرها ولفت إلى أن مواقف واشنطن تمد المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف الشعب اليمني.

وأوضح البيان أن مارب هي إحدى جبهات العدو التي شن منها عدوانا صريحا ومعلنا على عدد من مديريات مارب والتي بقيت مشتعلة طيلة أيام العدوان كجبهة صرواح وغيرها.

وذكر أن جبهة مارب كانت منطلقا للعدو للاعتداء على بقية المحافظات المجاورة كالجوف وصنعاء والبيضاء.

وتابع أن العدو جعل من جبهة مارب وكرًا من أوكار القاعدة وداعش الذين يقاتلون تحت مظلة التحالف المدعوم أمريكيا.

المصدر: المسيرة

/انتهى/

رمز الخبر 1912396

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