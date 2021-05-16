المكتب السياسي لأنصار الله يدعو للمشاركة في مسيرة نصرة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد المكتب السياسي بالتكاتف الشعبي والتحرك الكبير للمقاومة الفلسطينية في الرد على العدو الصهيوني.

وقال المكتب، إن معادلة الرد والردع الفلسطيني كسرت قواعد الاشتباك وغيرت الموازين وأرعبت العدو الصهيوني.

نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

استمرارا لدعم القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم ومقاومتها الشجاعة وتأكيدا على موقفنا الثابت والمبدئي تجاه القضية الأولى والمركزية قضية القدس وفلسطين ندعو جماهير الشعب اليمني العظيم إلى الخروج في مسيرات النصرة اليمانية الشعبية المساندة لفلسطين ورفضا للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم في يوم الاثنين القادم وفي الساحات التي ستحددها اللجان المنظمة.

كما نشيد بالتكاتف الشعبي والتحرك الكبير للمقاومة الفلسطينية في الرد على العدو الصهيوني واستهداف مواقعه العسكرية والحيوية وفرض معادلة الرد والردع الفلسطيني الذي كسرت قواعد الاشتباك وغيرت الموازين وأرعبت العدو الصهيوني وكشفت مدى هشاشته وضعفه وأنه أضعف من بيت العنكبوت.

كما نهيب بالشعب اليمني العظيم في الاستجابة الكبيرة لدعوة سماحة السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله في حملة التبرعات الشعبية لمساندة ودعم فلسطين وشعبها المظلوم ومجاهديها الأبطال الذين لقنوا العدو الصهيوني ضربات قوية وموجعة ورسخوا قاعدة ما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة.

المكتب السياسي لأنصار الله

السبت 3 شوال 1442هـ

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