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٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٣٥ ص

علييف يدعو ارمينيا للانضمام لمشروع باكو وطهران وانقرة للنقل في المنطقة

علييف يدعو ارمينيا للانضمام لمشروع باكو وطهران وانقرة للنقل في المنطقة

صرح الرئيس الاذربيجاني الهام علييف بان لجمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا تصورات مشتركة في تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار علييف في كلمته يوم امس الخميس خلال الاجتماع الـ 14 لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية باستضافة اسلام اباد، الى تحرير اراضي بلاده التي كانت محتلة في منطقة قرة باغ وقال: اننا نفكر الان بالمستقبل وبغية ارساء السلام والاستقرار في المنطقة فقد بدانا محادثات حول تنفيذ مشاريع النقل بمشاركة الكثير من الدول.

واكد بان جمهورية اذربيجان وتركيا وايران لديها نظرة مشتركة في تنفيذ مشاريع النقل في المنطقة واضاف: لو اتخذت ارمينيا موقفا بناءا فبامكانها الاستفادة في هذه العملية.

ونوه علييف الى مشاركة جمهورية اذربيجان الفاعلة في تطوير ممرات النقل الاقليمي في المنطقة ومنها "شمال-جنوب" و"شمال-غرب" و"شرق-غرب"، معتبرا بلاده بانها احد مراكز النقل الجديرة بالثقة في المنطقة./انتهى/

رمز الخبر 1912410

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