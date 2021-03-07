شركة "مصر للطيران" الوطنية ستقوم بتسيير رحلات من وإلى الكيان المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح هؤلاء المسؤولون الصهاينة أن الكيان الصهيوني تلقّى طلبًا رسميًا من قبل الشركة لتشغيل رحلات إلى "تل أبيب" بدلا من شركة "طيران سيناء".

وكانت شركة "طيران سيناء" التي لا تحمل طائراتها العلم المصري، تقوم بتسيير سبع رحلات أسبوعية باستخدام طائرتين مخصصتين فقط.

وذكر الموقع أنه "بموجب الطلب المصري، تسعى السلطات المصرية إلى استبدال الشركة الصغيرة (طيران سيناء) بالشركة الوطنية وتسيير 21 رحلة أسبوعية".

وأضاف أنه "يمكن لمصر للطيران أن تستفيد بشكل خاص من رحلات الربط لأن الأراضي المحتلة ومصر تعتبران نقطة ربط مع القارة الأفريقية".

يشار إلى أن الدول المطبعة في الآونة الأخيرة عقدت اتفاقيات طيران تسمح بتسيير رحلات من وإلى "تل أبيب"، ما أباح لدول سبق أن أقامت علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني اتخاذ خطوات مشابهة بشكل علني.

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