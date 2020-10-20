الغاء تأشيرات الدخول بين الكيان المحتل والإمارات المتصهینة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوفد الاماراتي وصل إلى تل أبيب، اليوم الثلاثاء، وتعد الأولى بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان المحتل بالبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورافق الوفد الذي يرأسه وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان، وفد أميركي يضم وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط آفي بركوفيتش.

وقال مصدر في خارجية الكيان إنه سيجري خلال الزيارة التوقيع على 14 اتفاقية أبرزها اتفاقية إلغاء تأشيرة الدخول للأفراد، لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.

ومن جهتها، قالت وزارة نقل الكيان المحتل إنها ستوقع اليوم اتفاقا يسمح بتسيير 28 رحلة تجارية أسبوعيا بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطاري دبي وأبو ظبي.

ومن المتوقع أن يمكث الوفد الإماراتي طيلة الزيارة في مطار بن غوريون، إذ لم تبرمج له أي جولات أو زيارات لمواقع محددة خارجه، بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة، التي يطبقها الكيان المحتل لمواجهة وباء كورونا.

وكان رئيس وزراء الكيان المحتل ، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه اتفق في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على تبادل الزيارات./انتهى/