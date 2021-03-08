نسف حيفا وتل أبيب رهن إشارة قائد الثورة/تسجيل93 حالة وفاة بكورونا

وزير الدفاع الإيراني: كيان الاحتلال منبوذ في المنطقة/ نسف حيفا وتل أبيب رهن إشارة قائد الثورة

أكد وزير الدفاع العميد أمير حاتمي،يوم الأحد، أن "تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة رهن إشارة من قائد الثورة الاسلامية، ولفت ان "هذا الكيان منبوذ في المنطقة ولهذا السبب اجبر على بناء جدار حول نفسه".

بحضور وزير الدفاع؛ إزاحة الستار عن البندقية الهجومية المتطورة "مصاف"

بحضور وزير الدفاع وإسناد القوة المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي تم يوم الاحد ازاحة الستار عن البندقية الهجومية المتطورة "مصاف"، وعدد من الاسلحة الرياضية.

العميد علي فدوي: الحرس الثوري لديها إمكانية ادخال التقنيات العسكرية في القطاعات العامة والمدنية

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، يوم الاحد، انه من المؤكد هناك امكانية لادخال التقنيات العسكرية الى سائر القطاعات العامة والمدنية بافضل نحو، وهذه دورة لا تختص بالحرس الثوري.

ظريف يبحث مع نظيره الايرلندي القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير خارجية الايراني "محمدجواد ظريف"يوم الاحد نظيره الايرلندي "سايمون كوفني".

عراقجي: ايران مستعدة لمواصلة التعاون الثنائي مع النرويج في القضايا الإقليمية والدولية

اعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني لدى استقباله ممثلة النرويج الخاص للعراق وسوريا انه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مطالبتها بالعودة إلى الاتفاق النووي، فالطريق الى ذلك سهل وهو العودة إلى الاتفاق الذي خرجت منه ."

مجلس الشورى الإسلامي يقر مشروع قانون الموازنة العامة

أقر مجلس الشورى الاسلامي الايراني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2021.

الصحة الايرانية: تسجيل93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الاحد ملیون و 689 الفا و692 شخصا، وبوفاة 93 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و687 شخصا.

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