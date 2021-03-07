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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٠١ م

الصحة الايرانية:

تسجيل93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد ملیون و 689 الفا و692 شخصا، وبوفاة 93 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و687 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم تسجیل 8 الاف و 10 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و 689 الفا و692 شخصا من بينهم 3795  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا 442 الفا و 198 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 93 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 687 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 274 الفا و 630 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1912474

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