تسجيل93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم تسجیل 8 الاف و 10 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و 689 الفا و692 شخصا من بينهم 3795 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا 442 الفا و 198 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 93 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 687 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 274 الفا و 630 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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