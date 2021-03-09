الرئيس الأمريكي يقيّد الهجمات بالطائرات المسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، "جون كيربي"، في مؤتمر صحافي إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات متطرفة (علی حد تعبیره) خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها.

وتحدث كيربي عن "توجيهات موقتة تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات الهامة".

وتابع أن التوجيهات ليست "دائمة"، وأن الأمر لا يعني "وقف" الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة.

جدیر بالاشارة أنه سبق واسقطت کل من ایران والیمن وافغانستان وسوریا المسیرات الامریکیة للتجسس.

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