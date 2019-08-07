روحاني: استمتعنا بإسقاط الطائرة الامريكية المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني التقى ظهر اليوم الأربعاء عدد من مدراء والعاملين في مؤسسة "الجهاد الجامعي" مؤكداً على أهمية أنشطة هذه المؤسسة في مختلف المجالات.

وأثنى روحاني على جهود طلبة الجامعات الإيرانية لتلبية حاجات البلاد والتصدي كما في السنوات الأربعين الماضية لضغوط الاعداء.

ونوه روحاني إلى أن المسؤولين الامريكين كانوا يظنون منذ سنة ونصف أنهم سيصلون إلى هدفهم في تغيير نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بنسبة 90%، لكنهم اليوم لا يضعون هذا الاحتمال حتى بنسبة واحد بالمائة، لأنهم رأوا الشعب الايراني كيف تحمل ويتحمل الصعوبات.

ورأى روحاني أن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد يمكن أن تستثمر بطريقة أخرى في بناء المستقبل، موضحاً أن سنوات الحرب التي خاضتها إيران في السابق مكنتها من تحقيق الكثير من الانجازات لاحقاً.

وأضاف روحاني أن الأشهر الأربعة الأخيرة حملت للشعب الإيراني هدوء ومساعي أكثر، مستنداً بذلك إلى احصائيات حكومية.

واعتبر روحاني إسقاط الطائرة الامريكية المسيرة فناً، وإسقاطها بصواريخ إيرانية فن ثاني، ورصدها بالرادارات الإيرانية فن ثالث، وإقفالها بالانظمة الإيرانية فن رابع، وكل ذلك بإنجاز إيراني.

روحاني أن إسقاط الطائرة الامريكية المسيرة بصواريخ ورادارات إيران له متعة خاصة، منوهاً إلى أن إيران لا ترمي إلا المعتدين سواءاً كانوا في طائرة مسيرة أو طائرة أو سفينة، ولا نقترب من أحد إذا ما اقترب من أرضنا وبحرنا وجوّنا. /انتهى/.