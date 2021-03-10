على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى/ نتبع سياسة خطوة مقابل خطوة ورفع جميع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء عيد المبعث النبوي الشريف وقال اليوم هو يوم تاريخي تجاوزنا الحرب الاقتصادية التي استمرت ثلاث سنوات ويجب ان نقف في صف واحد لنلمس النصر الذي بات قريبا.

واضاف ان النصر ليس بعيدا بل اصبح قريبا والذين كانوا يعملون وراء مخططاتهم على فشل الشعب الايراني واركاعه اعترفوا اليوم بصراحة بفشلهم ويعلنون ان مخطاطاتهم هذه اعطت نتائج عكسية و هذا يعني انتصار الشعب الايراني.

واكد على ضرورة الغاء العقوبات الجائرة التي فرضت على الشعب الايراني وقال يجب انهاء هذا الظلم.

وتطرق رئيس الجمهورية الى المشاكل التي يعاني منها الشعب الايراني واضاف يجب ان نبذل قصارى جهودنا لحل هذه المشاكل معربا عن امله بان تثمر هذه الجهود ونشهد تحسين الظروف لابناء الشعب الايراني./انتهى/