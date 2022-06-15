علينا تعلم مواجهة العقوبات من الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الباكستاني، بلاول بوتو زرداري، اكد في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لإيران، خلال كلمة ألقاها اليوم الاربعاء أمام دبلوماسيين وموظفين بالسفارة الباكستانية بطهران، على ضرورة توظيف طاقات البلدين لتحقيق مكاسب اقتصادية.

ولفت زرداري الذي يراس حزب الشعب الباكستاني الى العلاقات المعقدة لبلاده مع الهند والشراكة الاستراتيجية لباكستان مع الصين والمشاكل الناجمة عن الاوضاع المضطربة في افغانستان وقال إن ايران جارتنا القريبة ولدينا قواسم مشتركة تاريخية ودينية وثقافية ولكن حتى الآن لم نستغل طاقات بعضنا البعض.

وأشار إلى المشاكل التي تواجه الشعب الإيراني جراء الحظر، قائلاً: "إن الشعب الإيراني استغل طاقاته الداخلية وتمكن من ادارة معيشته، وهذا موضوع يجب أن نقتدي به"، واضاف: "يجب أن نتعلم من الشعب الإيراني كيف ندير اقتصاد البلاد على الرغم من المشاكل الدولية أو العقوبات".

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