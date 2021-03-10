المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة تجسس صهيونية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصدرمقرب من "المقاومة"، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، بأن "عناصر من المقاومة الفلسطينية سيطروا على طائرة مسيرة إسرائيلية قرب معبر بيت حانون (إيرز)".

وأوضح أن الطائرة "تستخدم للتصوير الجوي".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول الفصيل المسلح الذي سيطر على الطائرة، وإن كانت قد سقطت إثر خلل فني أو تم إسقاطها.

كما لم تعلن أي جهة في قطاع غزة عن إسقاط الطائرة، كما لم يعلق الجيش الكيان الصهيوني على الحادث حتى الساعة 20.30 تغ.

وعادة ما يستخدم الجيش الكيان المحتل الطائرات المُسيرة لجمع معلومات استخباراتية من القطاع.

ونجحت فصائل فلسطينية في إسقاط العديد منها خلال السنوات الماضية، كان آخرها في أغسطس/آب الماضي، عندما أعلنت "حركة المجاهدين" إسقاط مسيرة من نوع "كواد كابتر" شرقي مدينة غزة بعد إطلاق النار عليها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الأشهر الماضية، عن سقوط عدة طائرات مسيرة بحوادث منفصلة فوق القطاع.

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