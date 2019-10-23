تحطّم طائرة استطلاع اسرائيلية بجنوب لبنان

ووفقا للمصادر أنه تم اسقاط هذه المسيرة عند بوابة فاطمة في ​جنوبي لبنان، وفي حين تحدث الجيش الإسرائيلي عن سقوط الطائرة، قالت مصادر لبنانية إن الطائرة أسقطت بنيران بندقية مواطن لبناني​.

وأقر الجيش الإسرائيلي بسقوط المسيرة، وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إنه في ساعات الصباح وخلال عمليات روتينية لحماية الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني، بحسب البيان، دون أن يكشف الجيش عن المزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله أسقط صباح اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن اخترقت المسيرة المجال الجوي اللبناني.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أحد المواطنين تمكن بواسطة بندقية صيد من إسقاط طائرة مسيرة بسماء كفر كلا بالجنوب اللبناني.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن إسقاط المسيرة الإسرائيلية يأتي بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بإسقاط أي طائرة مسيرة تعبر الحدود، قائلا إن "المجال الجوي اللبناني ليس مفتوحا للطائرات الإسرائيلية بلا طيار"./انتهى/.