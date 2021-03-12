الخارجية الايرانية تؤكد تضامن طهران وموسكو ضد اجراءات الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكدت الخارجية الايرانية في بيانها: ان الذكرى السنوية العشرين لـ "معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي" تاتي بالتزامن مع تبادل الرسائل بين قادة جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي.

وذكر بيان الخارجية: ان جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الاتحاد الروسي جارًا وصديقًا قويًا وتقيم علاقاتها معه على أساس "التعاون والاحترام المتبادل" وهي مهتمة بزيادة توسعة علاقاتها مع هذا البلد في كافة المجالات.

ولاحظ البيان: ان التعاون مابين البلدين وفي ضوء إرادة ورغبة القادة وكبار المسؤولين فيهما، لتكريس المصالح المشتركة قد تجاوز حدود العلاقات الثنائية الى التنسيق لضمان الأمن الإقليمي والدولي.

وقال البيان ان إيران وروسيا تعربان عن تضامنهما بشكل كامل ضد "اجراءات الحظر الأحادية واللاإنسانية" و "التدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى" وأن ايران وروسيا ترفضان تدخل اي طرف ثالث في علاقاتهما وتؤكدان على وجوب احترام القوانين الدولية./انتهى/