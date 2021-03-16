شراء أكثر من 16 مليون لقاح من كوفاكس/ الظروف في ايران ستكون أفضل من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في كلمة القاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة الستين للجمعية العامة للبنك المركزي الايراني، اشار روحاني إلى أن "إدارة البلاد في ظروف الحرب الصعبة، تختلف عن الظروف العادية"، وقال: "تمكنا من إدارة البلاد بشكل جيد في ظروف الحظر والحرب الاقتصادية، بجهود المسؤولين ومقاومة الشعب"، مشددا على أنه "لا يحق لأي أحد، تجاهل أو تحريف حقائق تاريخ البلاد".

واضاف : الوضع في البلاد كان قبل العام 2018 طبيعيا رغم الضغوط، لكننا تمكنا في نفس الوقت من اجتياز هذه الصعوبات إلى حد ما، وكان الوضع في البلاد جيدا.

وتابع قائلا: البلاد تدار بشكل جيد ولا ينبغي لأحد أن يشوه رواية حقائق البلاد التاريخية، لكن الحقيقة أننا دخلنا في حرب اقتصادية، بعد مجيء ترامب الى الحكم، هذا الرجل لا يؤمن بالمعاهدات والقانون والمواثيق والمبادئ الإنسانية، هذا الرجل جاء إلى البيت الأبيض وانسحب فجأة من اتفاق متعدد الاطراف وفرض الحصار والضغوط القصى على إيران، خلافا لكل المبادئ والقوانين والالتزامات الدولية .

واضاف روحاني: في تلك الأيام كنا بحاجة إلى اموال بالعملة الصعبة لشراء لقاح كورونا ، والبنك المركزي بالرغم من المصاعب وفر هذه الأموال على الفور وبأولوية خاصة، واشترينا أكثر من 16 مليون لقاح من كوفاكس (برنامج منظمة الصحة العالمية)، والتي يتم استيرادها تدريجياً، وكذلك اللقاحات التي اشتريناها من دول أخرى يتم تطعيمها حاليًا./انتهى/