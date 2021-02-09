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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٣٧ م

صالحي:

لقاح كورونا الإيراني تم تصنيعه باستخدام جهاز الطرد المركزي المحليّ

لقاح كورونا الإيراني تم تصنيعه باستخدام جهاز الطرد المركزي المحليّ

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، ان "من معوقات صنع لقاح كورونا كان يتمثل في جهاز الطرد المركزي الذي أنتجناه وقدمناه لشركة الأدوية المحلية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ردًا على سؤال حول تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي في خلال فبراير الجاري: لا يمكننا حاليا التكهن بل علينا الانتظار ولكن المؤكد أننا سننفذ القانون لأن قانون البرلمان الزامي بالنسبة لنا.

ونوه إلى أن "أداؤنا يعتمد على أداء الطرف الآخر". وأشار إلى أنه إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته فالأمر سيختلف، وإذا لم يتحرك فسنطبق القانون حتمًا.

وقال ردا على سؤال حول التعاون بين إيران وروسيا لبناء محطات جديدة في بوشهر: "الحمد لله ، هذا التعاون يتم تنفيذه بشكل جيد".

كما أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى ان "من معوقات صنع لقاح كورونا كان يتمثل في جهاز الطرد المركزي الذي أنتجناه وقدمناه لشركة الأدوية المحلية"./انتهى/

رمز الخبر 1911741

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