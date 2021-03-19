الرئيس روحاني يؤكد على اقامة حوار جماعي وتحقيق منطقة قوية وآمنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له مساء امس الخميس، عبر حسابه الخاص على تويتر، كتب دهقاني بوده، "قدمت اليوم إلى المسؤولين بوزارة الخارجية القطرية، رسالة الرئيس حسن روحاني الجوابية على رسالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي كان قد نقلها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وزير الخارجية القطري) إلى طهران"، مضيفا: "هدف البلدين يتمثل في إرساء الحوار الجماعي، وتحقيق منطقة قوية وآمنة على أساس التفاهم والتعاون".

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد التقى مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بمقر الديوان الرئاسي في طهران، يوم الاثنين 15 شباط/فبراير 2021، حيث قام بتسليم رسالة خطية من أمير قطر إلى الرئيس روحاني./انتهى/