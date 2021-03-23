تحالف العدوان لن یوقف غزوه علی الیمن حتی مع تفشي وباء کورونا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت بياناً بمناسبة العام السادس للغزو العسكري للتحالف السعودي لليمن.

ویأتي نص هذا البيان على النحو التالي: "في بداية العام السابع للعدوان العسكري للمملكة السعودية وما يسمى بدول التحالف، تعرب وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية عن استيائها من استمرار هذه الجريمة الكبرى بحق أبناء اليمن الأبرياء.

تصادف هذه الایام مرور ست سنوات على استمرار السعودية وتحالفها في غزو اليمن.

وخلال السنوات الست الماضية، استهدف الحصار والعدوان العسكري 24 مليون شخص في اليمن، ويستشهد العشرات كل يوم بسبب القصف أو الجوع والمرض ونقص الأدوية ونقص الوقود في المراكز الطبية.

والأسوأ من ذلك أن هذا العدوان الغاشم والحصار الجبان لم يتوقف لحظة حتى مع تفشي مرض كوفيد 19.

مما لا شك فيه أن ما يحدث في اليمن بحسب الأرقام المعلنة من قبل السلطات الدولية وحتى بحسب بعض رعاة السياسيين والعسکریین لهذا العدوان اللاإنساني ، يشمل جميع أنواع الجرائم والمجازر التي تعتبر ملاحقتها الدولية من واجب المؤسسات الدولية ذات الصلة وجميع المنادین بالحریة وحقوق الانسان.

ورغم الادعاءات العديدة بانقطاع دعم العدوان، إلا أنه یستمر بيع الأسلحة لتحالف العدوان وحتى الدعم الفني اللازم للسلاح هذا، ونشاهد أن الخبراء العسکریین من بعض الدول يخدمون ویشارکون السعوديين في ارتكاب جرائمهم ومجازرهم بحق الشعب اليمني.

في مثل هذه الحالة ، فإن وقف إطلاق النار ورفع الحصار في نفس الوقت سيمهد لوقف الاستمرار لهذه الكارثة الإنسانية ويمهد الطريق للحوار.

فقد اکدت الجمهوریة الإسلامیة منذ بداية الحرب، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية ، وأن إيران تدعم أیة خطة سلام تقوم على إنهاء العدوان، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء الاحتلال والعدوان، ورفع الحصار لبدء المحادثات السياسية مصیرها تسلیم الامر للیمنیین دون تدخل الاجانب لرسمهم خارطة مستقبلهم السياسي".

/انتهی/