هجوم يمني بطائرة مسيرة على مطار أبها السعودي

وأفادت وکالة مهر للانباء أنه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل

وأضاف: ان العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل، مؤكدا أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار.

واوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية ان الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب .



واشار الى ان عملية إسقاط طائرة MQ9 الأمريكية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.