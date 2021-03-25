ظريف يرد على مزاعم بعض المسؤولين الغربيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني رد على مزاعم بعض المسؤولين الغربيين الذين أعلنوا انهم يسعون لاحياء الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تغريدة له اليوم الخميس على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، لقد جرى تضليل لا حد له حول الاجراءات التي من المفترض القيام بها من أجل اعادة الحياة للاتفاق النووي، وبذلت المساعي من أجل استبدال المجرم بالضحية.

وارفق ظريف مع تغريدته ورقة ادرجت فيها المواقف والاجراءات لبعض المسؤولين الغربيين حول الاتفاق النووي، وقال: صفحة الحقائق هذه تصحح المنسيات التاريخية، وتعدل السوابق.

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