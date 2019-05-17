ظريف: انقاذ الاتفاق النووي هي مهمة المجتمع الدولي

وقال ظريف في تصريح لدى وصوله بكين:" أسافر إلى الدول الصديقة والشريكة لنا، وخاصة الدول التي هي عضو في الاتفاق النووي للتشاور معهم حول آخر التطورات بشان الاتفاق وكيفية الحفاظ عليه".

وأضاف ظريف قائلا " لقد أكدنا لكل هذه الدول خلال هذه الجولة أن الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس عن طريق إعلانات الدعم فقط لهذا الاتفاق".

واكد ان انقاذ الاتفاق النووي هي مسؤولية المجتمع الدولي، مضيفا: اذا شعر المجتمع الدولي بان الاتفاق النووي انجاز هام، فينبغي عليه القيام مثل ايران اتخاذ اجراءات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي.

ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية الايراني محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشؤون المتعلقة بالاتفاق النووي والتحركات الاميركية المزعزعة للاستقرار والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ظريف قد زار كلا من تركمانستان والهند واليابان في اطار جولته الآسيوية.