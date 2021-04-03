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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٣٧ م

لاجراء مناورات مشتركة..

مجموعة بحرية باكستانية ترسو في ميناء بندر عباس

مجموعة بحرية باكستانية ترسو في ميناء بندر عباس

رست مجموعة بحرية باكستانية، اليوم السبت، في ميناء بندر عباس، لاجراء مناورات مشتركة في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رست مجموعة بحرية باكستانية مكونة من سفينتين، صباح اليوم السبت في بندر عباس حيث جرى استقبالها رسميا في المنطقة البحرية الأولى التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبعد توقف دام عام بسبب تفشي فيروس كورونا، عادت هذه المجموعة البحرية إلى بندر عباس بهدف إجراء مناورات مشتركة في الخليج الفارسي وبحر عمان.

ومن المقرر أن تتواجد المجموعة الباكستانية في بندر عباس لمدة ثلاثة أيام حيث ستجري مناورات مشتركة في الخليج الفارسي وبحر عمان في اليوم الأخير من مهمتها. /انتهى/

رمز الخبر 1913179

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