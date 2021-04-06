إجراء مناورات بحرية مشتركة بين البحرية الإيرانية والباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح المتحدث باسم هذه التدريبات المشتركة العميد بحري رضا شيباني، أن الغرض من هذه التدريبات، تحسين القدرة القتالية وتبادل المعلومات والمعارف العسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية، مضيفا ان هذه التدريبات تهدف الى اظهار القوة البحرية والتآزر وإقامة تعاون بناء وديناميكي من أجل خلق سلام وأمن دائمين في المنطقة، فضلا عن اجراء العمليات البحرية المشتركة، بما في ذلك النقل الجوي والبحري والعمليات المشتركة Passex بمشاركة أفراد البحرية الإيرانية والباكستانية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

وتابع ان الوحدات البحرية التابعة للجيش الايراني المكونة من مدمرة البرز وقاذفة صواريخ وطائرة هليكوبتر، إلى جانب وحدات قتالية عائمة بالاضافة الى القطع البحرية الباكستانية تشارك في هذا التمرين البحري.

وأشار المتحدث باسم هذا التمرين البحري المشترك، إلى أهمية الوحدة والتناغم بين القوى البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية ، مؤكدا أن تحقيق الأمن من قبل دول المنطقة سيؤدي إلى نمو وتطور الأمن وازدهار التجارة العالمية في نهاية المطاف.

ورسى الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين يوم السبت الماضي في المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الايرانيين.

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