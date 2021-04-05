ميلاد الفجر قريباً في رمضان

وكالة مهر للأنباء_ عبادة عزت أمين: يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الانفال بعد بسم الله الرحمن الرحيم "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل". ومن سُبُل القوّة اليوم هو الإعداد في الجانب الفني والثقافي، وينبغي على أهل الحق في هذه الأيام الإعداد والتمكين في هذا الجانب كما ينبغي تكريس الفن والمسرح والمسلسلات والأفلام فيما يخدم قضايا الأمّة العادلة ويَنشُر الثقافة الحميدة ويُشكِّل جبهة مقابلة لجبهة الباطل، فالأفلام والمسرح والبرامج والجانب الفني بشكل عام، جزء لا يتجزاً من أسلحة قوى الشر اليوم التي تستخدمها لنشر كل ضلالةٍ ورذيلة؛ ما انزل الله لها من سلطان، ولعل أكبر مثال على ذلك "هوليوود" والتي انشأءها اعداء أمتنا لتكون بوابة لنشر "الإسلام فوبيا" ونشر كل رذيلة وفكرة تودي بالعبد في نهاية المطاف إلى عبادة الشيطان أعاذنا الله منه ومن زبانيته.

ومن هذا المنطلق قامت قناة "القدس اليوم الفضائية" بإطلاق مسلسل {"ميلاد الفجر" _قصة وسيناريو وحوار: "زكريا فتحي أبو غالي"، إخراج: "حسام حمدي أبو دان"} والذي يُعتَبر باكورة الإنتاج الدرامي الكبير لقناة "القدس اليوم الفضائية".

و يجسد المسلسل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الأحداث التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في تلك الفترة مع العدو الصهيوني، وذلك بقالب درامي إجتماعي توعوي تحشيدي مميز.

عينٌ على "ميلاد الفجر"

"مسلسل ميلاد الفجر" هو دراما فلسطينية أحداثها مستوحاة من قصة حقيقة من نضال الشعب الفلسطيني في وجه المحتل لأرضه.

ويركز العمل على طبيعة الأسرة الفلسطينية الأصيلة الحرة في الدفاع عن نفسها والتي تتمتع بحب وعنفوان وبالتمسك بأرضها. كما يتحدث مسلسل "ميلاد الفجر"​​ عن التجارب المستمرة في مواجهة المعتدي بشتى السبل والطرق للعيش الكريم والتحرر من براثين الاحتلال، كما ويعالج المسلسل قضايا اجتماعية حساسة ويغرس القيم السليمة ويعززها.

ويشارك في مسلسل "ميلاد الفجر" نخبة من الممثلين الفلسطينيين المبدعين

​ ويُعرَض المسلسل يومياً في شهر رمضان على شاشة قناة القدس اليوم الفضائية.

ويعرض هذا الشريط المصور الذي اعدّته وكالة مهر للأنباء البرومو الرئيسي لمسلسل "ميلاد الفجر"

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