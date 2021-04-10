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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٤٨ م

تحت عنوان “كونوا لنا زينًا”..

العتبة العباسية تطلق برنامجًا رمضانيًا للأطفال

العتبة العباسية تطلق برنامجًا رمضانيًا للأطفال

أعلنت شعبةُ الخطابة الحسينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة الجمعة (9 نيسان) عن إطلاقها برنامج (كونوا لنا زيناً)، وهو برنامجٌ رمضانيّ خاصّ بالأطفال الهدفُ منه جذبهم للعبادات الخاصّة بهذا الشهر الفضيل، والمساهمة في استثماره بالاتّجاه الصحيح من خلال عدّة فقرات تكون بالتنسيق مع العائلة.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أعلنت شعبةُ الخطابة الحسينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة الجمعة (9 نيسان) عن إطلاقها برنامج (كونوا لنا زيناً)، وهو برنامجٌ رمضانيّ خاصّ بالأطفال الهدفُ منه جذبهم للعبادات الخاصّة بهذا الشهر الفضيل، والمساهمة في استثماره بالاتّجاه الصحيح من خلال عدّة فقرات تكون بالتنسيق مع العائلة.

وقالت معاونةُ مسؤول الشعبة السيّدة تغريد التميمي: “لا تقتصر تربية الأولاد على الأبوين فحسب، بل هي مسؤوليّةٌ اجتماعيّة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ونسعى من خلال هذا البرنامج لمشاركة العوائل الكريمة في وضع برامج تربويّة روحيّة للأطفال، والابتعاد عن الأمور السلبيّة في شهر رمضان المبارك بشكلٍ خاص”.

/انتهی/

رمز الخبر 1913425
https://ar.mehrnews.com/news/1913425/

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