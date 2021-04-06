المحادثات مع المسؤولين القرقيزيين تمحورت حول توسيع العلاقات الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، كتب أن المحادثات ركزت على استخدام العلاقات القديمة بين البلدين لتوسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل الوصول إلى الطرق الترانزيتية الدولية.

وغرد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على حسابه على "تويتر": "أنا سعيد جدا لوجودي في قرقيزستان للتحدث مع رئيس جمهورية قرغيزيا، صادير جاباروف، ووزير الخارجية روسلان كازاكبايف وبعض المسؤولين".

واضاف: "تأكيدا على المصالح المشتركة، تمحورت المحادثات على استخدام العلاقات القديمة بين البلدين لتوسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل الوصول إلى طرق العبور الدولية".

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