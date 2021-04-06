موسكو سترُد بالطريقة المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الروسي شدد على رد موسكو على الأعمال العدائية الأمريكية قائلا إن بلاده تستعد لأي عقوبات اقتصادية جديدة تفرضها واشنطن على موسكو.

وقال "ألكسندر بانكين" في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة ضمان استمرار العلاقات المالية بين موسكو والنظام المالي الدولي: "هناك حساب واضح حول تسميم البيئة الأمنية في روسيا، والتي تهدف إلى الحد من قوة رأس مال روسيا".

وأضاف: "هذه القيود الجديدة المحتملة على الحكومة ستكون بمثابة سيف ذو حدين وستضر بشكل واضح المؤسسات المالية الأمريكية، لكننا اعتدنا منذ فترة طويلة على حقيقة أن عشاق الإجراءات التقييدية الأحادية لم يعودوا يهتمون بفقدان تجاراتهم أو أعمال مواطنيهم".

وواصل الدبلوماسي الروسي الكبير حديثه بالإعلان عن حل لمواجهة العقوبات الاقتصادية الإضافية المحتملة ضد موسكو قائلا: "إن روسيا تعمل على تطوير الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أعمال عدائية ضد سيادة البلاد، مضيفاً: كما هو الحال دائماً سنرد بطريقة متناسبة وضرورية وفقاً لمبدأ الحفاظ على استقرار الاقتصاد الروسي والنظام المالي لبلدنا.

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