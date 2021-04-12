وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيان يزوران بروكسل لمناقشة الملف الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن مسؤول مطلع عن نية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويقال إنه من المقرر أن يناقش قضايا مثل إيران وأفغانستان وروسيا فيما يتعلق بالحدود الأوكرانية.

في غضون ذلك، سينضم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي من المقرر أن يزور بلجيكا لزيارة مقر الناتو، إلى بلينكن.

بالطبع سيواصل أوستن رحلته التي بدأت في الأراضي المحتلة إلى ألمانيا وبريطانيا.

ورافق الاجتماع المتزامن لوزير الخارجية الأمريكية ووزير الدفاع مع المسؤولين الأوروبيين تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا ونشر القوات الروسية في المنطقة الحدودية.

وتتهم موسكو حكومة كييف بالتحريض على الانفصاليين في شرق أوكرانيا وتقول إن تصعيد النشاط العسكري في المنطقة الحدودية دفاعي.

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