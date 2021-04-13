خطيب زادة يبحث مع زاخاروفا تعزيز التعاون الثقافي والاعلامي والدبلوماسي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاربعاء، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي تزور طهران ضمن وفد بلادها برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، وبحث معها بشان التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والاعلامية والدبلوماسية العامة.

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع مجالات التعاون الدبلوماسي بين البلدين.

وفي إشارة إلى حملات مكافحة التجسس التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية والأمريكية السائدة ضد الدول المستقلة، اعتبر الجانبان احتكار الولايات المتحدة للإنترنت والإعلام أحد العوامل المؤسسية لهذا الوضع، وأكدا على تعاون البلدين على هذا الهجوم الإعلامي الواضح ضد البلدين.

وكان توسيع التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين محور آخر للاجتماع.

وقال خطيب زادة ان اتفاقى انشاء انشطة بين المراكز الثقافية بين البلدين خطوة كبيرة تجاه تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

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