الخارجية الإيرانية تؤكد استعداد البلاد لتوسيع التعاون الاعلامي مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا والذي عقد اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي باستضافة وزارة الثقافة الايرانية في طهران وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي الشؤون الاعلامية من كلا البلدين.

واشار "خطيب زادة" في هذا الاجتماع، الى ظروف كورونا الراهنة التي ادت الى عقد الاجتماع عبر الانترنت؛ مبينا ان ذلك مؤشر على التغير الناجم عن هذا الوباء والذي طال كل شيئ في العالم اليوم.

واضاف : ان محور الشرق يحظى باهمية سياسية واقتصادية هامة في خضم هذا التغيير، كما ان لطهران وموسكو دور اساسي في هذا المحور.

وحذر المتحدث باسم الخارجية من المؤامرات الاعلامية التي تحيكها واشنطن، منوها بالدور الرئيسي للعلاقات الستراتيجية بين طهران وموسكو، في سياق افشال هذه المحاولات.

وصرح خطيب زادة : ان الخارجية الايرانية مستعدة لكي تبذل الجهود مع الجانب الروسي من اجل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين.

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