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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٠٥ م

وزارة الخارجية: دعم إيران لليمن سياسي صرف

وزارة الخارجية: دعم إيران لليمن سياسي صرف

نفت وزارة الخارجية الايراني، التصريحات أدلى بها رستم قاسمي، وقالت ان "ايران لم تقدم أية مساعدات عسكرية الى اليمن وليس لديها مستشارون عسكريون هناك، وهذا لا يتفق أساسا مع سياسة الجمهورية الاسلامية تجاه الأزمة اليمنية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة ان المراجع الرسمية هي التي تعبر عن مواقف وسياسات البلاد تجاه القضايا المهمة، مضيفة ان الدعم الايراني لليمن يتوقف في الدعم السياسي، وان طهران تؤيد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتساند جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.

وجاءت تصريحات رستم قاسمي وهو وزير النفط الايراني السابق في حديث مع قناة روسيا اليوم الاربعاء الماضي حيث أشار الى حجم تدمير اليمن وسفك دم شعبها المظلوم بأحدث الاسلحة على يد السعودية.

وفي غضون الحوار أكد رستمي استعداد بلاده للحوار مع جميع دول الجوار بما فيها السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1913846
https://ar.mehrnews.com/news/1913846/

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